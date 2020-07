Não podemos continuar por muito tempo com auxílio emergencial, diz Bolsonaro

'A gente não pode continuar muito tempo, são R$ 50 bilhões por mês', disse Bolsonaro (foto: Marcos Corrêa/PR )

Em live nas redes sociais, o presidente Jairdisse que o governo não poderá estender ainda mais o auxílio emergencial, que terá duas parcelas adicionais. Oexplicou que o auxílio está sendo financiado com o aumento da dívida brasileira, e aproveitou para pedir novamente a governadores e prefeitos que reabram os comércios."A gente não pode continuar muito tempo, são R$ 50 bilhões por mês. Não é dinheiro que está sobrando, estamos nos endividando por isso daí. A gente apela aos governadores e prefeitos para que, logicamente com responsabilidade, comecem a abrir o comércio e botar apara funcionar de fato", disse Bolsonaro.Também participou da live o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele afirmou que o banco estatal trabalha para definir o calendário de pagamento das parcelas adicionais do auxílio emergencial e falou que "na média, as pessoas estão ganhando R$ 900, porque os líderes de família estão ganhando R$ 1.200". De acordo com Guimarães, otem impacto positivo maior no interior do Brasil, "Norte e Nordeste em especial".