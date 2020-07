Venda de cachaça deve cair 21,7% em 2020 com coronavírus

(foto: Apacs/Divulgação)

econômica provocada pela pandemia do novopode derrubar as vendas deno Brasil em 21,7% este ano. Essa é a expectativa do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), com base em estudo do provedor de pesquisas de mercado Euromonitor Internacional. Antes da COVID-19, a previsão para o mercado em 2020 era de alta de 1,5%.

O índice geral leva em consideração a venda nesses estabelecimentos, mas também nos supermercados. De acordo com os responsáveis pelo levantamento, o cenário pode ser ainda pior, dependendo da duração da quarentena e do aumento do desemprego.

A projeção preocupa o diretor executivo do Ibrac, Carlos Lima, já que a maioria das empresas do setor é de micro, pequeno ou médio porte. Segundo o dirigente, os fabricantes já enfrentavam dificuldades desde 2016, quando houve um aumento no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

“O crescimento previsto [de 1,5%] já era ínfimo para um setor que gera cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos”, diz Lima. “O trabalho conjunto do setor privado e do governo será de suma importância para assegurar a sustentabilidade do setor, e de toda sua cadeia de valor, no cenário pós-COVID”, sugere.

De acordo com o Ibrac, a cachaça tem 7% do mercado de bebidas alcoólicas no país, e fica atrás apenas da cerveja, que tem 87%. A entidade aponta que existem hoje 1.397 estabelecimentos produtores da bebida, espalhados em 835 municípios, registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

