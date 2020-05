Empresas de alimentos e bebidas investem R$ 370 mi para ajudar pequeno varejo

Oito grandes empresas do setor de alimentos e bebidas firmaram uma coalizão para apoiar o pequeno varejo na reabertura do comércio. O movimento denominado "Nós" envolve Ambev, Aurora Alimentos, BRF, Coca-Cola Brasil, Grupo Heineken, Mondelez International, Nestlé e PepsiCo.



O investimento será de mais de R$ 370 milhões e promete beneficiar de cerca de 300 mil pequenos comércios no país.



A proposta foi homologada na manhã desta quinta-feira, 28, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



Como adiantado na quarta-feira, 27, pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Cade convocou uma sessão extraordinária para analisar a medida. As empresas submeteram a proposta ao órgão porque temiam que essa atuação conjunta pudesse ser vista como uma associação irregular pelo órgão.



Dentre as ações propostas pelo movimento estão a renegociação de prazos para o abastecimento dos pequenos comércios, bem como distribuição de kits de higiene e cartilhas para orientar os empreendedores a seguir as novas normas de segurança e saúde.



Serão ao todo quatro frentes: reabertura segura com foco na saúde; reabastecimento facilitado do estoque; fortalecimento da relação entre comércios locais e consumidores; e a divulgação de informações relevantes do mercado.



O Movimento Nós informa ainda que conta com a Bain & Company em sua governança, uma consultoria independente que assegura que não há troca de informações sensíveis e respeita integralmente a legislação vigente antitruste.