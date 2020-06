Conta de luz vai ficar 2,5% mais cara para consumidor mineiro

(foto: Marcos Vieira/EM/D,A Press)

A Agência Nacional de Energia Elétrica () aprovou otarifário anual da. Para os consumidores residenciais, o aumento naserá de 2,5%. As empresas que utilizam baixa tensão pagarão 3,43% a mais. Já para as que usam alta tensão - indústrias - o aumento é de 6,29%. A Aneel calcula que as mudanças nas tarifas sobre os negócios terão um impacto de 4,27% para o consumidor.

Os reajustes são retroativos a 28 de maio, e foram aprovados na ultima quinta-feira (25). A Cemig atende 8,4 milhões de consumidores em 774 municípios mineiros.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz