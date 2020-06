Aneel aprova reajuste médio de 7,17% nas tarifas da Energisa Tocantins

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 7,17% nas tarifas da Energisa Tocantins. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 1,79%, e para a baixa tensão, a alta será de 8,54%.



O reajuste diz respeito à quinta revisão tarifária periódica da distribuidora, processo realizado de quatro em quatro anos que visa manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.



As novas tarifas vigoram a partir de 4 de julho. A Energisa Tocantins atende a 604 mil unidades consumidoras em 139 municípios do Estado.



Até o momento, a distribuidora não aderiu à Conta-Covid, operação de socorro ao setor elétrico. Por isso, o índice de reajuste é bem maior do que o da Enel São Paulo, também aprovado nesta terça, o que permitiu a redução do aumento tarifário para 4,23%, ante 12,22% caso não houvesse aderido.