Nova parcela do auxílio emergencial e outros benefícios começarão a ser pagos neste sábado

O calendário de pagamento foi dividido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador (veja quadro abaixo). O dinheiro somente poderá ser usado para pagamentos de contas, boletos e realizações de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. "É possível comprar em mais de 1 milhão de sites e realizar compras em mais de 3 milhões de estabelecimentos comerciais. 40% das pessoas já estão realizando compras dessa maneira e o uso é crescente, com perspectiva de chegarmos a 60%", comenta Pedro Guimarães, presidente da Caixa.



Serão mais de 40 milhões de brasileiros beneficiados somente com o auxílio emergencial, e estarão recebendo a primeira, a segunda ou a terceira parcela. O presidente da Caixa garante que, independente de quando for realizado o pagamento da primeira prestação, todos os beneficiários receberão o benefício de maneira integral.



Nesta leva, somente aquelas pessoas aprovadas no terceiro lote - que receberam a primeira parcela entre 16 e 17 de junho - ainda não receberação a nova prestação. "Deveremos receber da DataPrev essas contas em julho e realizaremos o pagamento da segunda parcela", garante.





Nesta leva, somente aquelas pessoas aprovadas no terceiro lote - que receberam a primeira parcela entre 16 e 17 de junho - ainda não receberação a nova prestação. "Deveremos receber da DataPrev essas contas em julho e realizaremos o pagamento da segunda parcela", garante.



Saques

O saque em espécie do auxílio emergencial, para quem não conseguir usar os R$ 600 pelo aplicativo da Caixa, será liberado somente entre os dias 18 de julho e 19 de setembro. O escalonamento tem o intuito de evitar a formação de filas e aglomerações nas agências da Caixa, como foi visto no início dos pagamentos do benefício.



"Precisamos evitar filas e aglomerações, já que estamos em uma pandemia. Temos outros pagamentos acontecendo simultaneamente na Caixa, como o auxílio Bem, seguro desemprego, FGTS, enfim, seria muita gente", argumenta Pedro.





saques também é um impeditivo apontado pelo presidente da Caixa. "Isso sem contar que localidades do interior concentram uma única agência da Caixa em um município e pessoas de três, quatro, cinco cidades vizinhas precisam se deslocar até lá. Isso gasta um dia inteiro e a pessoa acaba gastando até 10% do benefício só nisso", completa.



Para entender como realizar pagamentos e transações com o dinheiro do auxílio via Internet, clique aqui para acessar o site da Caixa. Para qualquer outra dúvida, o usuário pode ligar gratuitamente para o 111.





Próximas parcelas





Em sua live semanal nessa quinta (25), Bolsonaro falou que a prorrogação do auxílio está definida, mas que o governo avalia se vai pagar mais duas parcelas de R$ 600 ou se distribuirá esses R$ 1,2 mil em três parcelas, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente. O presidente da Caixa não detalhou mais sobre o assunto.





Outros benefícios





O governo, por meio da Caixa Econômica Federal, também começará a realizar o pagamento de Saque Emergencial de R$ 1045 do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) nesta segunda (29). Serão mais de 60 milhões de trabalhadores beneficiados.





O calendário de pagamento também seguirá o mês de nascimento dos beneficiários. Nesta segunda, receberão os nascidos em janeiro; os nascidos em fevereiro receberão na outra segunda, dia 7, e assim sucessivamente. Os saques em espécie estarão disponíveis a partir do dia 25 de julho.





O governo anunciou o pagamento das novas parcelas do Benefício Emergencial (BEm) nos próximos meses. Este é concedido aos trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária em virtude da pandemia.





Calendário do pagamento do auxílio emergencial





Os depósitos na conta social da Caixa serão realizados nas seguintes datas:





27 de junho (sábado): para os nascidos em janeiro e fevereiro

30 de junho (terça-feira): para os nascidos em março e abril

1º de julho (quarta-feira): para os nascidos em maio e junho

02 de julho (quinta-feira): para os nascidos em julho e agosto

03 de julho (sexta-feira): para os nascidos em setembro e outubro

04 de julho (sábado): para os nascidos em novembro e dezembro





Já os saques e as transferências serão autorizadas nos seguintes dias:





18 de julho (sábado): para os nascidos em janeiro

25 de julho (sábado): para os nascidos em fevereiro

1º de agosto (sábado): para os nascidos em março

08 de agosto (sábado): para os nascidos em abril

15 de agosto (sábado): para os nascidos em maio

29 de agosto (sábado): para os nascidos em junho

1º de setembro (terça-feira): para os nascidos em julho

08 de setembro (terça-feira): para os nascidos em agosto

10 de setembro (quinta-feira): para os nascidos em setembro

12 de setembro (sábado): para os nascidos em outubro

15 de setembro (terça-feira): para os nascidos em novembro

19 de setembro (sábado): para os nascidos em dezembro