Caixa divulga calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial

O governo federal publicou as datas de pagamento da terceira parcela doem uma edição extra do Diário Oficial publicada na noite dessa quinta-feira (25/06). O depósito será feito em uma conta social digital da(CEF) a partir deste sábado (27/06). Já o saque em espécie e a transferência bancária dosserão liberadas só a partir de 18 de julho.

Como havia antecipado o ministro da Economia, Paulo Guedes, na live do presidente Jair Bolsonaro; os depósitos da terceira parcela dos R$ 600 serão feitos entre este sábado e o sábado da próxima semana (04/07) para os mais de 40 milhões de brasileiros que já receberam duas parcelas do benefício e não pertencem ao Bolsa Família. O calendário foi dividido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador (veja abaixo).