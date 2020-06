Facebook cria ferramenta que alerta sobre notícias velhas

Facebook pretende adicionar uma tela com informações sobre a origem do link e para direcionar os usuários à Central de Informações sobre o coronavírus (foto: AFP )

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 25, mais uma de suas iniciativas para tornar conteúdos veiculados na rede mais claros. Agora, a rede social passa a exibir umao lado de posts que compartilharem notícias publicadas há mais de 90 dias.Além do alerta, a rede social vai adicionar o "", contendo informações sobre o tema abordado na publicação vista no feed de notícias. "Quando perguntamos às pessoas que tipo de notícia desejam ver no Facebook, elas continuamente nos dizem que desejam informações atuais e confiáveis e por isso estamos lançando essa ferramenta", informou a empresa em um post de blog.Apesar de deixar claro que a notícia a ser compartilhada não é atual, onão proíbe que a informação seja publicada no feed, mas alerta que a ferramenta visa evitar que histórias antigas se passem por atuais, em contextos em que podem ser mal interpretadas.O Facebook também afirmou que nos próximos meses continuará testando ferramentas na rede social para notificar usuários sobre suas publicações e compartilhamentos, como nos posts sobre a COVID-19, por exemplo, onde a empresa estuda adicionar uma tela com informações sobre ado link e para direcionar os usuários à Central de Informações sobre o coronavírus.