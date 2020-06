Operadora de cartão de crédito suspende pagamento por aplicativo

(foto: Pixabay)

Reflexos na Bolsa

No dia seguinte à normatização do Banco Central , acomunicou, nesta quarta-feira (24), que suspendeu os serviços relacionados a transações de pagamento por meio do aplicativoe doHá pouco mais de 10 dias, a Cielo anunciou a parceria com o Facebook para viabilizar esse tipo de transação, que hoje é feita por via bancária e por meio de lotéricas.Em comunicado ao mercado, a empresa informa que a versão mais recente doapresentará gradativamente a opção "pagamentos" no menu, permitindo a realização de pagamentos e o acompanhamento do histórico de transações.As ações da Cielo (CIEL3) registram queda expressiva, de até 10%, na sessão desta quarta-feira (24) após o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) suspenderem, na noite de terça-feira, o uso do WhatsApp para transações em parcerias com instituições financeiras no Brasil.