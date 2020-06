Banco Central promete medidas para atender a ''surto de demanda'' por crédito

Banco Central diz que programas de crédito terão ajustes, mas considera algumas críticas injustas (foto: Raphael Ribeiro/Divulgação )

Aumento brusco

(BC) está preparando novas medidas de crédito para tentar ampliar o acesso das empresas brasileiras aosdurante a pandemia do. Porém, acredita que, diferentemente do que as micro e pequenas empresas têm dito, o crédito está chegando à ponta.O problema, segundo o diretor de política econômica do BC, Fabio Kanczuk, é que houve um "surto de demanda" que não pôde ser suportado de imediato pelos bancos.As dificuldades observadas no mercado de crédito brasileiro durante a quarentena foram comentadas pelo diretor Fabio Kanczuk em live realizada com onesta sexta-feira (5).Ele disse que osterão ajustes em breve. Porém, admitiu que o BC considera algumas críticas injustas: "A gente vai anunciar coisas a mais em breve. [...] Vai aperfeiçoar algumas coisas. Mas estamos notando que está chegando sim nas pequenas empresas, está funcionando direitinho. É uma das incompreensões que a gente está achando injusta".O que aconteceu, segundo ele, foi um aumento brusco de demanda, que acabou não sendo suportado pelos, mesmo depois de as instituições financeiras ampliarem a oferta de crédito."As pessoas reclamam porque a demanda subiu tanto que a oferta, apesar de ter subido bastante, não está conseguindo satisfazer o surto imenso de demanda", argumentou Kanczuk.Ele afirmou ainda que uma grande quantidade de empresas e famílias buscou crédito nas últimas semanas para tentar minimizar a perda de renda sofrida na quarenta: "É legítimo e o BC está trabalhando para tentar prover isso nos seis canais. Mas está aumentando legal a oferta e é muito mais em pessoa jurídica do que em pessoa física".O diretor de política econômica do BC não revelou, contudo, quais novas medidas de crédito estão em análise na autoridade monetária: "O BC pode fazer a mais. Eu vou limitar a resposta porque a gente vai anunciar coisas a mais em breve".