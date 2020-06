Mercado da Boca no Jardim Canadá não vai reabrir depois da quarentena

(foto: BS Fotografias/Divulgação)

A unidade do centro gastronômicono bairro, em Nova Lima, não vai reabrir depois do fim das medidas deimpostas pela pandemia do novo coronavírus. Com o fechamento por mais de 100 dias, desde 18 de março, o aluguel do imóvel não foi renovado. Os proprietários de restaurantes, bares e empórios do empreendimento já foram informados.

A situação durante a quarentena ficou insustentável, segundo Humberto Scalioni, que tinha um restaurante de frutos do mar no local. "O Mercado da Boca não tem tradição em. É um espaço pra vir e conhecer. Não teria como a gente implementar do zero e já competir no mercado. Então, ficamos de mãos atadas. Não tinha como sobreviver. A decisão é compreensível". explica. O empresário teve que demitir todos os 10 funcionários.

A alternativa agora é apostar na outra unidade do Mercado da Boca, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Mais compacto, o estabelecimento conta com oito lojas. Lá, Scalioni também tem um restaurante, especializado em carnes. Os contratos dos 12 empregados com carteira assinada foram suspensos e os oito sem vínculo foram dispensados.

O empreendimento planejava abrir mais três unidades em Belo Horizonte: no bairros Vila da Serra e Buritis, e na Região da Pampulha. Com a pandemia, os projetos foram paralisados.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz