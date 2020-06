Caixa diz que Sudeste levou maior parte do auxílio emergencial até agora

Apesar de o Nordeste concentrar a maior parcela de população carente no Brasil, maior parte do auxílio tem ido para o Sudeste (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A maior parte dos pagamentos dodefoi realizada nodo Brasil. Dados apresentados nesta sexta-feira (5) pela Caixa Econômica Federal (CEF) mostram que a região ficou comque foram transferidos para a população brasileira por meio do programa até agora.Segundo a, R$ 76,6 bilhões já foram pagos apelo auxílio emergencial de R$ 600. É praticamente a metade do orçamento que o governo disponibilizou para o programa, com o intuito de ajudar os trabalhadores durante a pandemia doO balanço do banco que avalia a distribuição regional desses recursos, contudo, mostra quedessas transferências foram para o Sudeste, sendoapenas para o estado de, que, por isso, levou sozinhodo auxílio emergencial até agora.Já o, que, como a própria Caixa reconhece, concentra a maior parte da população dedo Brasil, recebeu um pouco menos:, oude tudo o que já foi pago pelos R$ 600 até agora.O restante das transferências foi dividido da seguinte forma:ou 10,9% do total, para o, ou 10,2%, para o; e, ou 7,1%, para oEm termos estaduais, enquanto São Paulo recebeu a maior parte dos recursos, odo benefício – R$ 390 milhões, ou sejados R$ 76,6 bilhões.

Densidade populacional

Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães explicou que a maior parte dos pagamentos foi feito no Sudeste porque a região tem população maior que a do Nordeste.



Mas ressaltou que, como a maior parte da população carente está no Nordeste, os valores recebidos por essas regiões são próximos: "É uma demonstração clara que há um número de pessoas mais carentes no Nordeste. Apesar de a Região Sudeste ter um número de pessoas bem superior ao do Nordeste, as duas regiões basicamente se equivalem em relação ao recebimento do auxílio emergencial. Mesmo a Região Norte, que tem população menor que o Sul, também tem recebimento maior que o Sul. Isso reforça o que vemos na Caixa, que as regiões Norte e Nordeste são aquelas com maior movimento de agências".



Recentemente, vieram à tona denúncias sobre a transferência indevida dos R$ 600 para brasileiros de classe média que não tinham direito ao benefício. Segundo o Tribunal de Conta da União (TCU), de 6 milhões a 8,1 milhões de pessoas podem ter recebido o auxílio de forma indevida.