Portal da Transparência divulga lista de beneficiários do auxílio emergencial

Portal permite ver quem recebeu o auxílio do governo (foto: Reprodução/ Internet) Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), disponibilizou, nesta sexta-feira (5), a lista de beneficiários do auxílio emergencial, concedido pelo governo federal, com os respectivos pagamentos das parcelas. A medida foi desenvolvida em conjunto com o Ministério da Cidadania, órgão responsável pela gestão e controle da base de dados do programa assistencial, implementado devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Os dados estão expostos na consulta “Benefícios ao Cidadão”. , mantido pela Controladoria-Geral da União (), disponibilizou, nesta sexta-feira (5), a, concedido pelo governo federal, com os respectivos pagamentos das parcelas. A medida foi desenvolvida em conjunto com o, órgão responsável pela gestão e controle da base de dados do programa assistencial, implementado devido à pandemia do(Sars-Cov-2). Os dados estão expostos na consulta “Benefícios ao Cidadão”.









A consulta é formada por três grupos de beneficiários: inscritos no Bolsa Família, no Cadastro Único e não inscritos no Cadastro Único, seguindo as regras definidas na legislação do programa. Neste lançamento, estão publicados os recursos da primeira parcela do auxílio emergencial, com pagamentos disponibilizados até a folha de abril para o grupo Bolsa Família, até 15 de maio para os inscritos no CadÚnico e até 22 de maio para os do Extracad.





Com essa análise, o portal detalhou um total de R$ 38,1 bilhões em recursos já repassados pelo governo federal. Esse valor refere-se às parcelas disponibilizadas em conta, poupança ou no aplicativo Caixa Tem, aos beneficiários, não sendo possível afirmar que os R$ 600 foram sacados.





Se a parcela foi disponibilizada, mas apresentou algum tipo de restrição após atualização da base de dados, são informados dois tipos de observação: “Retido: Avaliação por Divergências Cadastrais” e “Valor Devolvido à União”. Segundo os dados do Portal, 298.272 beneficiários tiveram a primeira parcela retida, o que totaliza R$ 196.660.800. Outros R$3.834.000 foram devolvidos por 6.138 pessoas.

Controle

Com este recurso, a população também pode contribuir para o controle social e fiscalização do auxílio, podendo enviar denúncias sobre fraudes ou inadequações dos pagamentos do benefício. Na página de detalhamento de cada beneficiário há um link para o encaminhamento das irregularidades diretamente ao Ministério da Cidadania.





Com a publicação das informações sobre o auxílio emergencial no portal, a CGU reforça a importância da transparência para o fortalecimento do controle social e os principais pressupostos do portal: reunir e disponibilizar, em um único local, informações financeiras e orçamentárias de diversos sistemas governamentais; apresentar dados em linguagem cidadã para simplificar entendimentos; e identificar, o mais próximo possível, o favorecido final dos recursos públicos federais.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.