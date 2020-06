Caixa abre neste sábado para pagamento do auxílio emergencial; confira agências em BH

Agências da Caixa funcionarão de 8h às 12h neste sábado (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Caixa Econômica Federal vai abrir agências de 8h às 12h neste sábado para atendimento aos beneficiários que recebem o auxílio emergencial do governo por causa da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Cinco unidades em Belo Horizonte e outras 11 na região metropolitana da capital disponibilizam os atendimentos. Confira, ao fim da matéria, quais os endereços e o calendário de pagamentos. Econômica Federal vaipara atendimento aos beneficiários que recebem odo governo por causa da). Cinco unidades eme outras 11 nada capital disponibilizam os atendimentos. Confira, ao fim da matéria, quais ose o calendário de pagamentos.





A Caixa ressaltou que as pessoas não precisam madrugar nas filas para serem atendidas. De acordo com informações do banco, todos que chegarem até 12h receberão senhas e, mesmo com as unidades fechando nesse horário, o atendimento segue acontecendo até o último cliente agendado.





Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo. Caso os beneficiários tenham dificuldades, esse serviço poderá ser realizado nas agências. Conforme as regras do calendário, também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos.





Calendário









Calendário define regras para recebimento do auxílio emergencial do governo (foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

Os beneficiários nascidos nos meses compreendidos de janeiro a junho já contam com a possibilidade de saque em espécie. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em julho, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.





Parceria e agilidade





O banco fechou parceria com cerca de 1.270 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.





Crédito da segunda parcela em conta indicada pelo beneficiário





A transferência de valores não movimentados pelo aplicativo é realizada automaticamente, de acordo com o calendário de pagamento pelo mês de nascimento, para quem indicou contas para recebimento de outros bancos ou poupança existente na Caixa. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar.





Caixa abre cinco agências em Belo Horizonte:

BELO HORIZONTE

Centro

Agência Século - Rua dos Carijós, 218





Centro

Agência Tupinambás - Rua dos Tupinambás, 462





Glória

Agência Alípio de Melo - Avenida Abílio Machado, 1873





Barreiro

Agência Barreiro - Avenida Afonso Vaz de Melo, 399





Venda Nova

Agência Venda Nova - Rua Padre Pedro Pinto, 1580









Caixa abre mais 11 agências em sete cidades da RMBH:

BETIM

Centro

Agência Betim - Avenida Presidente Kubitschek, 229





Vila Cristina

Agência São Caetano - Avenida Tapajós, 1640

CONTAGEM

Centro

Agência Vale Verde - Praça Silviano Brandão, 55





Eldorado

Agência Contagem - Avenida João César de Oliveira, 1205

IBIRITÉ

Vila Nova Esperança

Agência Ibirité - Rua Helena Antipoff, 505

NOVA LIMA

Centro

Agência Nova Lima - Praça Mineiro José Gomes Pimenta, 14

SABARÁ

Centro

Agência Sabará - Rua Borba Gato, 45





Vila Nova Vista

Agência Ana Lúcia - Avenida Contagem, 1180

SANTA LUZIA

Centro

Agência Santa Luzia - Rua Carmo, 460





São Benedito

Agência Baronesa - Avenida Brasília, 1660