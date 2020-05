Mesmo após 'bronca' do MP, Prefeitura de Paracatu mantém bares e restaurantes abertos

A escalada dadoassusta a população de, Região Noroeste de Minas. A cidade chegou a zerar o registro de novos casos da doença em 22 de maio. Uma semana depois, o município de 93.158 habitantes já contabilizae um óbito, segundo dados divulgados pela secretaria municipal de saúde. O cenário, no entanto, é considerado estável pela prefeitura, que permitiu ade bares, restaurantes, cafeterias, pizzaria, lanchonetes, confeitarias e similares na localidade, a despeito da recomendação em contrário do

A autorização para a retomada consta em decreto publicado em 21 de maio, com base em decisão tomada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao novo Coronavírus. O documento cita a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a autonomia dos municípios para definir o funcionamento de serviços diversos, de acordo com a realidade local.