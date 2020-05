PIB brasileiro encolhe 1,5% no primeiro trimestre, por causa da pandemia

(foto: Evaristo Sá/AFP)

pandemia do novo coronavírus, a atividade econômica do país encolheu 1,5% no primeiro trimestre na comparação com último trimestre do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2019, a queda não foi tão acentuada e o Afetada pela crise provocada pelas, a atividade econômica dono primeiro trimestre na comparação com último trimestre do ano anterior. Em relação ao primeirode 2019, a queda não foi tão acentuada e o PIB recuou 0,3%.









A queda do PIB do primeiro trimestre deste ano interrompe a sequência de quatro trimestres de crescimentos seguidos e marca o menor resultado para o período desde o segundo trimestre de 2015 (-2,1%). Com isso, o PIB está em patamar semelhante ao que se encontrava no segundo trimestre de 2012.









“Aconteceu no Brasil o mesmo que ocorreu em outros países afetados pela pandemia, que foi o recuo nos serviços direcionados às famílias devido ao fechamento dos estabelecimentos. Bens duráveis, veículos, vestuário, salões de beleza, academia, alojamento, alimentação sofreram bastante com o isolamento social”, explicou.