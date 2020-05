Aeroporto de Confins deve ter alta de 57% dos voos em junho

SAIBA MAIS 06:00 - 28/05/2020 Com baixa de voos superior a 90%, aéreas preveem reação demorada

07:01 - 27/05/2020 Após pedir recuperação nos EUA, Latam ainda depende de ajuda de governos

16:52 - 25/05/2020 Azul e Latam voltam a operar rotas em Confins em junho Gol, Latam e Azul voltam a voar para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Gol e Latam retomam a operação para Brasília. Com isso, o aeroporto que atende a Belo Horizonte vai passar a contar com rotas para 10 destinos.



Em maio, oito já estavam em operação para: Guarulhos (São Paulo), Campinas, Santos Dumont (Rio de Janeiro), Vitória, Montes Claros, Uberlândia, Cuiabá e São Luiz. No mês que vem, duas rotas que ligam Confins devem ser reinauguradas. As companhiasvoltam a voar para o a, em. Gol e Latam retomam a operação para. Com isso, o aeroporto que atende a Belo Horizonte vai passar a contar com rotas para 10 destinos.Em maio, oito já estavam em operação para: Guarulhos (São Paulo), Campinas, Santos Dumont (Rio de Janeiro), Vitória, Montes Claros, Uberlândia, Cuiabá e São Luiz.





A expectativa do gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, Clayton Begido, é que seja a primeira de uma retomada que deve se fortalecer ao longo de 2020. “Demonstra a confiança das companhias aéreas no potencial do mercado de Minas Gerais, assim como é reflexo do trabalho feito na prevenção e contenção da epidemia no estado”, avalia.



Medidas de prevenção





Em comunicado, a BH Airport afirma que o terminal está seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa para conter a transmissão do novo coronavírus. Segundo a concessionária, para circular no aeroporto é preciso usar máscara, a limpeza foi reforçada e indicadores foram colocados no piso para orientar os passageiros a respeitar o distanciamento.



A BH Airport também afirma que os profissionais do terminal estão sendo constantemente orientados sobre as medidas sanitárias e recebem equipamentos de proteção individual e álcool em gel.