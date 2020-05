Azul e Latam voltam a operar rotas em Confins em junho

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





11:17 - 25/04/2020 Boeing desiste de comprar área de aviação comercial da Embraer Azul anunciou que a partir do dia 15 do próximo mês inaugura uma rota entre Confins e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com dois voos de ida e volta diários. Pela manhã, o voo decola às 7h15 de São Paulo e pousa em BH às 8h30. O horário de partida da volta é 9h15, com chegada às 10h35. A rota com esse horário vai operar todos os dias, exceto aos domingos. anunciou que a partir do dia 15 do próximo mês inaugura uma rota entre Confins e o Aeroporto de, em, com dois voos de ida e volta diários. Pela manhã, o voo decola às 7h15 de São Paulo e pousa em BH às 8h30. O horário de partida da volta é 9h15, com chegada às 10h35. A rota com esse horário vai operar todos os dias, exceto aos domingos.

De noite, o voo sai da capital paulista às 18h50 e pousa em Confins às 20h05. Para o retorno, o voo decola às 21h05 da capital mineira e pousa às 22h25 em Congonhas. O voo noturno vai operar todos os dias, com exceção dos sábados.





Em comunicado, a Azul também informa que, desde domingo (24), a rota entre Confins e Uberlândia funciona com novo horário. De segunda à sexta, a companhia opera dois voos entre a capital e a cidade do Triângulo. Saindo de BH, o voo decola às 21h30 e pousa às 23h. Saindo de Uberlândia, a partida é às 7h e a chegada às 8h25.



Voos domésticos e internacionais

Em junho, a Latam planeja voltar a voar entre Confins e os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e de Brasília. A companhia também deve operar entre Uberlândia e Guarulhos. A Latam não informou os horários e as datas de retorno das rotas.



Em junho a empresa planeja operar com 9% da capacidade pré-crise, saindo dos 5% atuais. Segundo a Latam, no próximo mês 74 rotas domésticas estarão em operação no Brasil, bem como alguns voos internacionais saindo de São Paulo, como para Londres e Miami.





A assessoria de imprensa da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto de Confins, afirma que ainda não tem informações sobre os planos de volta dos voos que conectam o terminal em junho.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

Depois da oferta decair mais de 90% nos últimos meses por causa da pandemia de coronavírus, as empresas aéreas aos poucos retomam as rotas. As companhias Azul e Latam anunciaram nesta segunda-feira (25) que vão retomar voos que conectam oem junho.