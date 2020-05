Latam entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos

Latam espera renegociar dívidas e ter acesso a crédito após pedido de recuperação judicial (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)





De acordo com o comunicado emitido pela companhia, o processo de reestruturação da Latam e as divisões citadas anteriormente está protegido pelo Capítulo 11 da lei que trata de falências nos Estados Unidos. O documento garante um prazo para que a empresa se reorganize financeiramente.









“Diante dos efeitos da COVID-19 no setor mundial de aviação, esse processo de reorganização oferece à LATAM a oportunidade de trabalhar com os credores do grupo e outras partes interessadas para reduzir sua dívida, acessar novas fontes de financiamento e continuar operando, enquanto adapta seus negócios a essa nova realidade”, comunicou a Latam, por meio de nota.





Para o presidente da Latam, Roberto Alvo, no início da pandemia, a companhia fazia parte de um seleto grupo de empresas aéreas saudáveis e lucrativas. No entanto, a realidade acabou mudando de uma hora para outra.





“Implementamos uma série de medidas difíceis para mitigar o impacto dessa disrupção sem precedentes no setor, mas, no fim das contas, esse caminho é a melhor opção para estabelecermos as bases certas para o futuro do nosso grupo de companhias aéreas”, disse Alvo.





Ainda de acordo com a Latam, o pedido de recuperação judicial não terá impacto na operação e não afetará as reservas, vouchers e pontos do programa de fidelidade da companhia.

