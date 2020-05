(foto: Foto: Reprodução / Aplicativo ComOferta)

O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou um levantamento de preços das principais carnes bovinas, suína e frangos e constatou variação de até 166% nos preços dos produtos na Grande BH. Foram consultados 79 açougues em Belo Horizonte e região retropolitana, entre os dias 20 a 22 de maio de 2020.









Na carne suína a variação foi 199% no quilo de toucinho para torresmo, que custa de R$9,99 até R$29,95. O quilo da Bisteca com costela pode custar de R$9,99 até R$26,50, com uma diferença de 165%





No Frango o quilo do Peito resfriado pode custar de R$6,49 até R$14,90, uma variação de 129%. O quilo da coxa com sobrecoxa pode custar R$ 5,49 até R$12,00, oscilação de 118%. O quilo da Asa resfriada foi encontrado de R$9,49 até R$19,95, diferença de 110%.





Segundo o diretor do site de pesquisas Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, as variações são grandes pois estamos em um período de baixa de consumo, provocado pelo isolamento social. Isso provoca grandes ofertas em alguns estabelecimentos, enquanto em outros os preços permanecem estabilizados.









Feliciano ainda diz que nesse período, o frango tem sido a proteína mais procurada pelos consumidores “é comum que em momentos de crise o consumo de frango tende a aumentar, pois o consumidor com menos dinheiro no bolso procura a carne mais barata”. Nesse aspecto, a proteína do frango sai como a mais recomendada para quem busca economizar, pois além de ter osmenores preços é a proteína com menor variação no valor entre os açougues pesquisados.





Os preços médios, comparados desde o final de março até o atual momento, tendo um período de análise de cerca de dois meses, estão relativamente estáveis com uma leve tendência de queda. O quilo da Fraldinha caiu de R$24,52 para R$24,12, uma redução de 1,63%. O quilo do Filé Mignon caiu 1,68%, passando de R$41,61 para R$40,91.

O preço médio da carne suína teve mais quedas do que altas. Os únicos cortes que subiram foram os de pertences de feijoada. O quilo da Pazinha caiu de R$12,68 para R$12,26, uma redução de 3,31%. O quilo da Bisteca com costela caiu de R$15,54 para R$15,11, uma redução de 2,77%. O quilo do Pernil com osso caiu de R$14,11 para R$13,89, uma redução de 1,56%.





Nos Frangos o preço médio do quilo do Filé de Peito caiu de R$13,50 para R$12,16, uma redução de 2,52%. O quilo do coraçãozinho caiu de R$20,30 para R$19,98, uma redução de 1,58%. O único aumento foi no quilo da Asa resfriada que passou de R$12,57 para R$13,13, um aumento de 4,50%





“Minha maior recomendação aos consumidores hoje é continuar pesquisando o máximo possível e comprando apenas o necessário de compra em compra, para que o preço continue caindo”, enfatiza Feliciano, sobre a média geral dos preços.





A pesquisa completa pode ser encontrada neste link

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais