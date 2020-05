Quem receber 1ª parcela agora só receberá a 2ª parcela em 30 dias

Segunda parcela do auxílio só poderá ser sacada daqui 30 dias (foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil) auxílio emergencial aprovado na semana passada vão receber a primeira parcela dos R$ 600 a partir desta terça-feira (19). Para ter acesso à segunda parcela do benefício, contudo, eles vão precisar de um pouco mais de paciência. É que esse recurso só deve ser liberado 30 dias depois desse primeiro pagamento. Ou seja, a partir de 19 de junho. Os 8,3 milhões de trabalhadores que tiveram o cadastro doaprovado na semana passada vão receber a primeira parcela dos R$ 600 a partir desta terça-feira (19). Para ter acesso àdo benefício, contudo, eles vão precisar de um pouco mais de paciência. É que esse recurso só deve ser liberado 30 dias depois desse primeiro pagamento. Ou seja, a partir de 19 de junho.









Guimarães ainda disse que a lógica será a mesma para o pagamento da terceira parcela, que, por isso, deve começar só a partir de 19 de agosto para esse grupo de trabalhadores.





E a ideia é a mesma para quem porventura ainda for aprovado para receber o auxílio emergencial. Segundo a Dataprev, cerca de 5,6 milhões de pedidos ainda estão em fase de análise e o cadastro no aplicativo do benefício segue aberto para outros brasileiros até 2 de julho. Por isso, mais brasileiros ainda podem entrar na lista de beneficiários dos R$ 600.





"Todas as pessoas aprovadas receberão as três parcelas. Só que não receberão ao mesmo tempo. Quem receber a primeira parcela agora espera um mês para receber a segunda e um mês para receber a terceira. E quem for aprovado ao longo do tempo, acreditamos que será um número menor já que já temos cerca de 60 milhões de brasileiros aprovados, seguirá o mesmo raciocínio. Recebe a primeira parcela, depois de 30 dias recebe a segunda e depois de 30 dias recebe a terceira", disse o presidente da Caixa.





De acordo com o governo federal, 59,1 milhões de brasileiros já foram aprovados para receber o auxílio emergencial. Desses, 50,4 milhões receberam a primeira parcela dos R$ 600 ainda em abril e receberão a segunda parcela nos próximos dias, a partir de um calendário de pagamentos que começou nesta segunda-feira e vai até 13 de junho. Outras 405 mil receberam a primeira ajuda do governo no sábado (16) e mais 8,3 milhões receberão entre esta terça-feira (19) e o próximo dia 29. São os 8,3 milhões de brasileiros que se cadastraram no aplicativo do benefício ainda em abril, mas só tiveram o cadastro aprovado pelo governo na última sexta-feira (15/05).





Veja o calendário de pagamentos da primeira parcela desse grupo de 8,3 milhões de brasileiros:





19 de maio (terça-feira): nascidos em janeiro

20 de maio (quarta-feira): nascidos em fevereiro

21 de maio (quinta-feira): nascidos em março

22 de maio (sexta-feira): nascidos em abril

23 de maio (sábado): nascidos em maio, junho e julho

25 de maio (segunda-feira): nascidos em agosto

26 de maio (terça-feira): nascidos em setembro

27 de maio (quarta-feira): nascidos em outubro

28 de maio (quinta-feira): nascidos em novembro

29 de maio (sexta-feira): nascidos em dezembro