Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga; veja o calendário

Caixa Econômica Federal tenta evitar aglomerações e longas filas nas agências (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) auxílio emergencial começou a ser paga nesta segunda-feira (18/5). Segundo o calendário que o governo federal divulgou na última sexta-feira (15/5), será beneficiado quem recebeu a primeira ajuda até 30 de abril. A segunda parcela docomeçou a ser paga nesta segunda-feira (18/5). Segundo oque o governo federal divulgou na última sexta-feira (15/5), será beneficiado quem recebeu a primeira ajuda até 30 de abril.





Já na próxima quarta-feira (20/5), o crédito de R$ 600 entra nas contas sociais digitais da Caixa para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro e que não estão no grupo do Bolsa Família. Em seguida, o valor será depositado para quem nasceu em março e abril, e assim por diante, sem incluir o domingo.





Os trabalhadores que pediram o auxílio no aplicativo do banco ou estão no CadÚnico e não recebem o Bolsa Família, precisam estar atentos a dois calendários diferentes. Primeiro, eles vão receber os R$ 600 em uma poupança social da Caixa.





Serão cerca de 5 milhões de depósitos por dia, divididos pelo mês de aniversário do trabalhador, em um calendário que vai de 20 a 26 de maio. Mas eles só vão poder sacar ou transferir esse recurso para outra conta bancária 10 dias depois, através de outro calendário que começa ema 30 de maio e vai até 13 de junho.





Pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial



Para beneficiários do Bolsa Família:





O pagamento seguirá o calendário tradicional do Bolsa Família, de acordo com o dígito final do cartão do Número de Identificação Social (NIS), com saques presenciais nas agências da Caixa.





18 de maio: NIS 1

19 de maio: NIS 2

20 de maio: NIS 3

21 de maio: NIS 4

22 de maio: NIS 5

25 de maio: NIS 6

26 de maio: NIS 7

27 de maio: NIS 8

28 de maio: NIS 9

29 de maio: NIS 0





Para os demais beneficiários:





Esses trabalhadores vão receber os R$ 600 primeiro em um poupança social da Caixa, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.





20 de maio: nascidos em Jan/Fev

21 de maio: nascidos em Mar/Abr

22 de maio: nascidos em Mai/Jun

23 de maio: nascidos em Jul/Ago

25 de maio: nascidos em Set/Out

26 de maio: nascidos em Nov/Dez





Esses trabalhadores poderão fazer o saque em espécie ou a transferência dos R$ 600 para outra conta bancária só a partir de 30/5, para que não se dirijam às agências da Caixa nos mesmos dias do pagamento do Bolsa Família.





Veja as datas dos saques e das transferências:





30 de maio: nascidos em janeiro

1º de junho: nascidos em fevereiro

2 de junho: nascidos em março

3 de junho: nascidos em abril

4 de junho: nascidos em maio

5 de junho: nascidos em junho

6 de junho: nascidos em julho

8 de junho: nascidos em agosto

9 de junho: nascidos em setembro

10 de junho: nascidos em outubro

12 de junho: nascidos em novembro

13 de junho: nascidos em dezembro

Novos cadastrados





Mais 8,3 milhões de brasileiros terão acesso à primeira parcela do auxílio emergencial a partir de terça-feira.





Veja as datas de pagamento:





19 de maio: nascidos em janeiro

20 de maio: nascidos em fevereiro

21 de maio: nascidos em março

22 de maio: nascidos em abril

23 de maio: nascidos em maio, junho e julho

25 de maio: nascidos em agosto

26 de maio: nascidos em setembro

27 de maio: nascidos em outubro

28 de maio: nascidos em novembro

29 de maio: nascidos em dezembro

Fontes: Caixa, Dataprev e Ministério da Cidadania*