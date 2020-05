Petrobras anuncia alta de 8% do diesel; reajuste vale a partir desta terça-feira

Petrobras anuncia que o valor do diesel subirá nesta terça-feira (19) (foto: Divulgação)

anunciou nesta segunda-feira, 18, que vai elevar o preço donas refinarias em 8% a partir da terça-feira, 19, ou mais R$ 0,1039 por litro. O reajuste vem menos de uma semana após elevar o preço daem 12%.O diesel marítimo será elevado em 8,4%, e para as térmicas o aumento será de 8,2% (diesel S500) e 8,6% (diesel S10, menos poluente).Antes desse aumento o diesel acumulava no ano queda de 44,1%, contra redução de 41,3% da gasolina, que já embute os dois aumentos de maio, impulsionados pela alta donol.Por volta das 11 horas (de Brasília), o petróleo tipo Brent, usado com referência pela Petrobras, subia 7,51%, cotado a US$ 34,77 o barril, depois de ter chegado a menos de US$ 20 ono mês passado.reage ao otimismo do mercado norte-americano com o início da abertura da economia, fechada parcialmente pela pandemia do), com a reabertura de grandes montadoras como