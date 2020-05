TCU determina que auxílio emergencial recebido por militares seja descontado na folha salarial

(foto: Barbara Cabral/Esp.CB/D.A. Press) Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que os valores pagos irregularmente pelo Ministério da Cidadania, por meio do auxílio emergencial de R$ 600, a militares sejam ressarcidos aos cofres públicos. Segundo o Ministério da Defesa, 73,2 mil beneficiários sem direito receberam o valor, porém, conforme apurou o Correio, que deu a informação em primeira mão, o número pode chegar a 189 mil militares e pensionistas que compõem a folha de pagamento da pasta. ) determinou que os valores pagos irregularmente pelo Ministério da Cidadania, por meio dode, asejam ressarcidos aos cofres públicos. Segundo o, porém, conforme apurou o Correio, que deu a informação em primeira mão, o número pode chegar a 189 mil militares e pensionistas que compõem a folha de pagamento da pasta.





13:10 - 01/05/2020 PF prende dupla que sacou R$ 96 mil do Auxílio Emergencial do governo em São Luiz O ministro do TCU Bruno Dantas concedeu, nesta quarta-feira (13/5) liminar determinando que seja feito desconto no salário, na folha de maio, do valor depositado irregularmente àqueles que receberam sem ter direito e ainda não tenham efetuado o ressarcimento. Segundo o Ministério da Defesa, as Forças Armadas estão analisando caso a caso a situação de militares que receberam o auxílio emergencial.





Segundo a determinação do TCU, a pasta terá 15 dias para informar as medidas tomadas para apurar as faltas funcionais dos militares que solicitaram deliberadamente o auxílio. O Ministério da Cidadania No mesmo prazo, o Ministério da Cidadania terá que encaminhar a lista identificada de militares ativos, inativos e pensionistas que fizeram o ressarcimento e os que não devolveram o valor recebido indevidamente.





Cruzamento de dados





Com medida preventiva, o TCU determinou que os ministérios da Cidadania e da Economia em conjunto implementem mecanismo simplificado de ressarcimento de valores envolvidos em pagamentos indevidos do auxílio emergencial. O governo também terá cruzar dados de documentos e cancelar a admissão de novos casos para evitar a continuidade de pagamentos ilegais. No despacho, Dantas afirma que não há hipótese legal, “nem pela mais forçosa interpretação da lei” para um militar ativo, inativo ou pensionista ser titular do auxílio emergencial.