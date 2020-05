Fiemg compra 300 mil testes rápidos para trabalhadores da indústria

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Testes no Brasil

) anunciou a compra de 300 milque serão usados para a amostragem em massa dos. A ação está sendo feita por meio do) e vai custar às empresas R$ 99 por cada trabalhador testado.A ideia é auxiliar opara que aspossam voltar a operar sem colocar emde seus. Inicialmente serãoos, como os ligados à produção de insumos para a área dee o de"Não vamos limitar a execução desses testes. Faz parte de um processo maior do Sesi para a retomada do trabalho de forma segura, com consultoria para as indústrias e acompanhamento clínico dos casos suspeitos", explica Cristiane Scarpelli, gerente de Segurança e Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida do Sesi.De acordo com Cristiane, com a testagem em massa do setor industrial será possível planejar as melhores estratégias e analisar a real proliferação da doença. "O uso dos testes vai permitir identificar pessoas que estão positivas e podem ser assintomáticas, além de identificar quem já está imunizado ou aquele que deveria estar em monitoramento", complementa.A estrutura para a aplicação dos testes estará disponível a partir da segunda quinzena de maio. "Assim que forem entregues os testes, vamos começar a aplicação. Será montada uma estrutura com profissionais capacitados para realizarem os testes, além de uma máquina de leitura dos resultados", explica a gerente.Os testes rápidos adquiridos liberam o resultado em 15 minutos e contam com uma tecnologia que permite a criação de laudos, garantindo a rastreabilidade do exame. A testagem será feita nas unidades Sesi de Segurança e Saúde no Trabalho ou diretamente dentro das indústrias.No Brasil, até hoje, o Ministério da Saúde já distribuiu 6,9 milhões de testes para a detecção da Covid-19, sendo 2,1 milhões do tipo RT-PCR (biologia molecular) e 4,7 milhões do tipo rápido (sorologia). O objetivo do plano Diagnosticar para Cuidar é ampliar a testagem da doença na rede pública de saúde de forma a tingir 22% da população brasileira.