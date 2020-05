CDL lança clube de vantagens para estimular compras virtuais

CDL quer minimizar os efeitos que a pandemia do novo coronavírus impôs ao comércio da capital mineira. (foto: Pixabay/Reprodução)

, nesta terça-feira, umacom o objetivo deasfeitas de. O Clube de Vantagens CDL/BH em casa une estabelecimentos das mais diversas áreas, como alimentação, itens de saúde e produtos de beleza. O objetivo é amenizar os efeitos do isolamento social gerado pela pandemia do novo coronavírusA ferramenta organiza as lojas de acordo com o tipo de serviço oferecido por cada uma delas. Há, além disso, umaque lista os“Em um único canal, o consumidor tem a vida facilitada, uma vez que ele poderá cotar o preço dos produtos que deseja consumir, comprando e recebendo em casa sem a necessidade de quebrar o isolamento social”, destaca oda CDL,Como em outros aplicativos de delivery, os usuários podem visualizar os estabelecimentos por. A opção permite que os compradores deem preferência às lojas localizadas perto de suas casas.Moradores de Belo Horizonte podem se cadastrar gratuitamente na ferramenta. O serviço está disponível na App Store, com o nome de APP CDL – Clube de Vantagens. Para acessar o endereço via computador, clique aqui . O aplicativo destinado aos usuários do sistema operacional iOS — presente em celulares da Apple —, está em fase de desenvolvimento.

Reabertura gradual

Nessa segunda-feira, o prefeito de Belo Horizonte,, voltou a mencionar a intenção de iniciar a reabertura gradual do comércio da cidade no próximo dia 25 . Ele, no entanto, destacou que o cumprimento do prazo depende de indicadores como o número de leitos disponíveis, a quantidade de infectados e baixas e, também, o índice de transmissão da doença.