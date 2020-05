Privilegiar economia ou saúde é um 'falso dilema', diz filósofo

(foto: Flickrs)

americanose notabilizou pelo curso "", na Universidade, nos Estados Unidos, em que discute ética e democracia, e pelas palestras que faz pelo mundo sobre os limites das discussões morais.Ao participar de um painel da, nessa sexta-feira (8), o filósofo disse que a discussão sobre privilegiar economia ou saúde durante a pandemia do novo coronavírus é um "falso dilema", pois as políticas públicas devem ser norteadas pela busca do "bem comum". Segundo ele, propor o fim de medidas de isolamento social agora seria um "cálculo imoral", ou seja, sacrificar algumas vidas para ter o comércio funcionando."É um erro ver uma competição entre a economia e medidas de saúde", disse Sandel, fazendo uma referência à situação vivida atualmente pelos Estados Unidos, onde governadores de alguns Estados estão patrocinando a retomada das atividades econômicas enquanto o número de casos no país ultrapassa a casa dos 1,3 milhão e o de mortos chega a 77,4 mil. "Estão fazendo isso mesmo sabendo que não é seguro", declarou o filósofo.Em resposta ao jornalista Pedro Bial, que conduziu a live, Sandel disse que em um momento de emergência, como o mundo vive hoje, discussões éticas ficam "em frente aos nossos olhos".