Movimento oferece 5 mil vagas de emprego para amenizar crise

Um movimento organizado por 29 entidades do varejo foi criado para tentar minimizar os impactos econômicos durante a pandemia de coronavírus. O "Vagas no Varejo" é um aplicativo que disponibiliza mais de 5 mil oportunidades de emprego em todo o país. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 12,9 milhões de pessoas estavam sem ocupação no final de março. Com o isolamento social para frear o avanço da COVID-19, esse número deve aumentar consideravelmente.

Para ter acesso às vagas, o trabalhador deve fazer o download do aplicativo que está disponível apenas para sistema Android. Uma vez baixado, é necessário fazer o cadastro por meio de redes sociais ou e-mail.

Após o cadastro, o candidato deve destacar sua área de atuação, experiências anteriores e disponibilidade de horários, podendo inserir seu currículo. A ideia é de que todo o processo de contratação seja feito online, inclusive as entrevistas e avaliações.

Até a tarde desta quinta-feira (7), já haviam 16 ofertas para o comércio de Belo Horizonte. Entre as vagas oferecidas estão de atendente, operador de caixa, balconista de farmácia, arquiteto de sistema repositor e cozinheiro.

As empresas interessadas em recrutar profissionais deverão entrar no site do movimento ( www.vagasnovarejo.com.br ), no qual poderão cadastrar suas oportunidades. Na ferramenta, a empresa é a responsável por excluir as vagas que forem preenchidas e por assinar um termo no qual se comprometem a não utilizar as informações dos candidatos para qualquer outra finalidade.