MG: Mais da metade das cidades relata problemas de abastecimento

Segundo a(Seapa-MG), quasemineiros, na última semana,relacionado a. Dados da pasta apontam que, aproximadamente,das cidades relataramna disponibilidade dos gêneros alimentícios. As localidades que apontaramsomam, enquantoestão em umOs números foram apresentadas nesta quarta-feira pela, durante reunião virtual com deputados estaduais.De acordo com ela,do estado sofreram comimpostas pelas, reflexo da. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado () tema situação. Aos parlamentares, Valentini disse não acreditar em uma crise de desabastecimento. “. O que pode acontecer é o aumento no preço de um gênero ou outro”, disse.A Secretaria de Agricultura pretende, ainda,. O governo estadual tenta, junto ao, obterpara os municípios mineiros.A COVID-19 impactou fortemente a rotina dos. Um levantamento da pasta aponta quedeles. Segundo Valentini, embora a Emater tenha criado uma cartilha com recomendações sanitárias para a realização dedurante a pandemia, o número de eventos do tipo“A proibição das feiras livres na maioria dos municípios fez com que a maioria dos agricultores familiares ficassem sem ter como escoar a produção”, explicou, lembrando que feiras livres virtuais têm ocorrido com o apoio da Emater. A pasta, ainda, o nível de abastecimento e os preços praticados nas Centrais de Abastecimento de Minas Geraistambém, visto quedasdo setor é advinda dos alimentos destinados ao. A Seapa propõe uma alternativa para atenuar o problema.“Nossa sugestão é que os alimentos sejam adquiridos e levados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), para que sejam distribuídos à população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.”, ressaltou.Os deputados puderam visualizar, ainda, dados que mostram crescimento da produção mineira no primeiro trimestre deste ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, oarrecadado por, em média,“Esperamos que (o crescimento) possa ajudar no enfrentamento à crise e na retomada da economia”, pontuou. A pasta pretende, ainda, amparar setores que sofrem com a retração provocada pela pandemia.A campanha “Envie um abraço em forma de flor”, por exemplo, busca auxiliar os floricultores . A ideia é incentivar a compra de flores no Dia das Mães. Queijos e outros produtos lácteos devem, posteriormente, ganhar apoio semelhante.Por compor opara o coronavírus, a secretária participou do encontro por