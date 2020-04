Paulo Guedes: corte de salários deve atingir 5 milhões de pessoas nesta quinta-feira

(foto: Carl de Souza/AFP) Paulo Guedes, prevê que 5 milhões de trabalhadores devem ter salários e jornadas cortados ou contratos suspensos até o fim desta quinta-feira (30/4), pelo programa de manutenção de empregos do governo. A medida permitiu a alteração das regras trabalhistas por três meses, durante a pandemia de COVID-19. Até esta quarta-feira (29/4), 4,3 milhões de pessoas haviam sido afetadas. O ministro da Economia,, prevê quedevem terouaté o fim desta quinta-feira (30/4), pelo programa de manutenção de empregos do governo. A medida permitiu a alteração das regras trabalhistas por três meses, durante a. Até esta quarta-feira (29/4), 4,3 milhões de pessoas haviam sido afetadas.









O ministro comparou a situação com a dos Estados Unidos, onde 26 milhões de pessoas perderam os empregos. No Brasil, segundo ele, os níveis continuam parecidos com os registrados no mesmo período de 2019. Na primeira metade de abril deste ano, 270 mil pessoas pediram seguro-desemprego. "Mais ou menos o mesmo do ano passado. Não houve onda maciça de desemprego", disse.





Já a situação dos trabalhadores autônomos e sem carteira assinada, que estão entre os grupos que mais sofrem com a queda de atividade econômica, não é tão positiva. "Claro que, aqui, os informais estão sofrendo muito", admitiu. Mas lembrou que, para esse grupo, o governo propôs o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo a Caixa, que faz os repasses, o benefício foi pago a 50 milhões de brasileiros até agora.