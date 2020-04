Restaurante Casa dos Contos, na Região da Savassi: 12 funcionários, entre atendentes e motoboys, mobilizados para o atendimento via delivery (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A. Press)

Os restaurantes de Belo Horizonte atravessam um dos feriados mais lucrativos do ano para segmento fechados por força doSemana Santa, com pico de atendimentos neste domingo de Páscoa (12), o que deve representar algum alívio no combalido orçamento das empresas, afetado pelo isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus. Os restaurantes de Belo Horizonte atravessam um dos feriados mais lucrativos do ano para segmento fechados por força do decreto municipal 17.328/2020 , mas com intenso movimento na cozinha. Donos de estabelecimentos tradicionais da cidade relatam aumento significativo da demanda por delivery durante a, com pico de atendimentos neste domingo de(12), o que deve representar algum alívio no combalido orçamento das empresas, afetado pelo isolamento social imposto pela pandemia des.









Entre os pratos de maior saída do cardápio, a empresária listou o filé surprise (R$ 148, para até 4 pessoas) e o filé à parmegiana (R$ 117, serve até 2 pessoas). “Já Sexta-feira da Paixão, nosso foi o bacalhau à lagareira (R$ 147, para 2 pessoas)”, disse Maria Leonor. Para atender os pedidos deste domingo, ela mobilizou cerca de 12 funcionários. “Dois para despachar as entregas por telefone, dois para administrar os aplicativos, e oito motoboys”.



"Esperamos um aliviozinho"

COVID-19. Um dos sócios do empreendimento, Noraldino Ballesteros, diz "Trabalhamos basicamente para nos manter", afirma Noraldino Ballesteros, dono do restaurante italiano Nonna Carmela (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press) Especializado na culinária italiana, o restaurante Nonna Carmela também aposta nos almoços em família do feriado para amenizar as perdas provocadas pelo decreto de quarentena daUm dos sócios do empreendimento, Noraldino Ballesteros, dizque, antes da pandemia de coronavírus, a Páscoa costumava significar aumento de 30 a 40% nos lucros.



“Hoje, o que esperamos um aliviozinho. Trabalhamos basicamente para nos manter. Para não quebrar. O movimento por aqui caiu 88%”, afirma. Segundo o empresário, por volta das 11h30, a cozinha já trabalhava na preparação de 14 pratos. “Os de maior sucesso por aqui são a lasanha, o canelone e a bacalhoada”.







Projeções pessimistas Apesar dos ganhos proporcionados pela Semana Santa, o cenário projetado pela seccional em Minas Gerais da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) para o setor é catastrófico. Segundo a entidade, os estabelecimentos da Grande BH, que empregam cerca de 120 mil trabalhadores, prevêem demissões de até 50% de pessoal nos próximos 30 dias.

Na avaliação da Abrasel, o distanciamento social adotado para evitar a propagação da COVID-19 é especialmente prejudicial as empresas do setor, já que a maior parte delas é de pequeno porte.

