Coronavoucher: CPF irregular impede cadastro no auxílio emergencial; veja como resolver

Pendência de regularização, quando há inconsistências na declaração de imposto de renda ou pendências com a justiça eleitoral (o contribuinte deixou de votar e não justificou a ausência, por exemplo) Suspensão, que é quando o cadastro do contribuinte está incorreto ou incompleto. Cancelamento, situação em que o CPF é cancelado por multiplicidade, em virtude de decisão administrativa ou judicial. Titular falecido, quando ocorre o óbito do dono do registro. Nulidade, caso de inscrições comprovadamente fraudadas e que, portanto, acabam anuladas.



do CPF pode ser verificada pela internet, no site da Receita . De acordo com o órgão, as condições de “” e “” podem ser revertidas de maneira relativamente simples - na maioria das vezes, sem sair de casa.

Como resolver

Imposto de Renda (IR), basta que contribuinte entregue a Se o motivo alegado para a irregularidade do CPF for alguma demanda relativa ao, basta que contribuinte entregue a declaração em atraso





Justiça Eleitoral - por conta de ausência não justificada às urnas ou falta de pagamento de multas. Nesse caso, o cidadão deve consultar o que houve no Se a pessoa está em dia com o fisco, a pendência pode ser junto à- por conta de ausência não justificada às urnas ou falta de pagamento de multas. Nesse caso, o cidadão deve consultar o que houve no site do TSE . Em seguida, conforme instruções do portal, é necessário obter a guia da multa , pagar a quantia especificada e aguardar a identificação do pagamento, que pode levar até 4 dias úteis.









O contribuinte sem acesso à internet te a opção de se dirigir a uma agência dos Correios, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, de posse dos seguintes documentos: Já quando o trabalhador está com os dados desatualizados junto à Receita, a questão pode ser resolvida por meio do preenchimento de um formulário eletrônico , disponibilizado na página do órgão.O contribuintete a opção de se dirigir a uma agência dos Correios, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, de posse dos seguintes documentos:

documento de identificação oficial com foto

título de eleitor

certidão de casamento

documento que comprove o CPF do solicitante





Outros impedimentos

Segundo nota divulgada pela Receita Federal nessa quarta (8), se o trabalhador estiver certo de que não tem pendências no CPF e, mesmo assim, enfrentar dificuldade na hora de realizar o cadastro no programa de auxílio emergencial, a razão do impedimento pode ser o volume excessivo de acessos no aplicativo e no site lançado pela Caixa.





Por isso, o órgão orienta que o beneficiário faça novas tentativas de cadastramento em diferentes períodos do dia.





solicitar o atendimento via e-mail da Receita Federal, já que o suporte presencial está suspenso por causa da pandemia de coronavírus. O cidadão deve enviar uma mensagem acompanhada de documentação específica, listada O último recurso pode serda Receita Federal, já que o suporte presencial está suspenso por causa da. O cidadão deve enviar uma mensagem acompanhada de documentação específica, listada online , para o endereço do seu estado de jurisdição.





Confira a lista dos e-mails disponíveis, de acordo com cada estado:





1ª Região Fiscal (DF, GO, MT, MS e TO): atendimentorfb.01@rfb.gov.br

2ª Região Fiscal (ACM AM, AP, PA, RO e RR): atendimentorfb.02@rfb.gov.br

3ª Região Fiscal (CE, MA e PI): atendimentorfb.03@rfb.gov.br

4ª Região Fiscal (AL, PB, PE e RN): atendimentorfb.04@rfb.gov.br

5ª Região Fiscal (BA e SE): atendimentorfb.05@rfb.gov.br

6ª Região Fiscal (MG): atendimentorfb.06@rfb.gov.br

7ª Região Fiscal (ES e RJ): atendimentorfb.07@rfb.gov.br

8ª Região Fiscal (SP): atendimentorfb.08@rfb.gov.br

9ª Região Fiscal (PR e SC): atendimentorfb.09@rfb.gov.br

10ª Região Fiscal (RS): atendimentorfb.10@rfb.gov.br