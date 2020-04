Coronavoucher e FGTS: informais e demitidos formam 'fila da sobrevivência' na Caixa

Agência da Caixa Econômica Federal da rua Tupinambás, Centro de BH. Trabalhadores informais e recém-desempregados fazem fila para receber auxílio emergencial e FGTS (foto: Edésio Ferreira/EM D.A Press)

Agências dae doemregistravam grandesna manhã desta terça-feira (14), antes mesmo das 10h, horário que marca o início do expediente bancário. Nas aglomerações, centenas trabalhadores com um denominador comum: tiveram a sobrevivência fortemente impactada pela. Grande parte buscava resolver pendências relacionadas ao saque doconcedido pelo governo federal. O 2º lote da ajuda, no valor total de R$ 4,7 bilhões começou a ser pago hoje a 9,4 milhões de brasileiros . Outro grupo expressivo, formado por, veio atrás doe do pagamento do seguro-desemprego.

Josineia Alves de Jesus chegou à agência Caixa Econômica Federal às 6h da manhã. Não foi a primeira da fila (foto: Edésio Ferreira/EM D.A Press)

A auxiliar de loja Josineia Alves de Jesus conta que chegou à agência da Caixa situada na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Sagrada Família, às 6h da manhã. Às 10:15, era a oitava da fila, que dobrava o quarteirão da rua São Bento. Os clientes eram chamados de quatro em quatro, para evitar tumulto dentro do prédio.Desempregada, a jovem diz que procurou a unidade para recuperar a senha do cartão doe, assim, conseguir sacar o, já que o benefício será pago na mesma conta do programa. "Moro em Ribeirão das Neves. Tentei resolver minha situação perto de casa ontem, mas o banco estava muito cheio. Daí, acordei cedo e vim direto para cá. Não imaginava que estaria lotado assim. Acho que é porque as pessoas têm dificuldade de fazer o cadastro no aplicativo ou no site. Daí, acabam vindo no serviço presencial mesmo", comenta. Josineia relata que perdeu emprego antes do surto de COVID-19. "Agora, vai ficar ainda mais difícil ainda arrumar serviço", observa.Na agência da Caixa situada na rua Tupinambás, Centro da capital, 80 pessoas aguardavam atendimento por volta das 10:30 da manhã. A entrada no local também era controlada para minimizar a possibilidade de propagação do coronavírus. "A lotação máxima permitida aqui é de 40 pessoas. Saem 5? Entram 5. Saem 10? Ponho mais dez para dentro", explicou um funcionário do banco, que não quis se identificar.Quase no fim da fila, Keylla Cristiane Martins, de 44 anos, esperava sua vez para tentar receber o FGTS. A técnica de enfemagem diz que foi demitida há duas semanas em função da crise provocada pela pandemia. Agora, sobrevive de plantões. "Primeiro, pediram para a gente ficar em casa. Depois, mandaram um WhatsApp dizendo que deveríamos entregar a carteira de trabalho para dar baixa. Hoje, vim aqui, sacar o FGTS".

Cronograma

O segundo lote do auxílio emergencial liberado nesta terça-feira (14) inclui aqueles que têm poupança digital na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Na próxima quinta (16), é a vez dos beneficiários cadastrados por meio do site e do aplicativo da Caixa/ auxílio emergencial.



Na quinta-feira passada (9), cerca R$ 1,5 bilhão de pessoas que constavam cadastro único do governo federal(sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda) receberam 2,5 bilhões, segundo a Caixa.

O que é o auxílio emergencial

É um benefício concedido a trabalhadores informais de baixa renda e a beneficiários do Bolsa Família por três meses. A renda básica emergencial de R$ 600, ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras, será depositada de forma automática a partir de quinta-feira (9) para quem já está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e tem conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Os demais trabalhadores terão de se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site Auxílio Caixa . Estes começarão a ser pagos até o dia 14.

Quem está no Bolsa Família pode dispensar a solicitação via app ou internet. O crédito será feito no mesmo dia do pagamento do programa social, que ocorre entre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário desse grupo receberá o maior valor entre o Bolsa Família e a renda básica emergencial no fim de abril, de maio e de junho.

Aqueles que estão fora da rede bancária - público estimado em 30 milhões de brasileiros - receberão contas digitais gratuitas. Por meio delas, será possível realizar pagamentos de boletos e transferências sem custo. Num primeiro momento, os recursos só poderão ser movimentados eletronicamente. O calendário para saques em bancos, casas lotéricas ou correspondentes bancários será divulgado posteriormente.



Quem tem direito ao auxílio emergencial?

O benefício é destinado às seguintes pessoas:

Que estão inscritas no CadÚnico até o último dia dia 20 de março;

Que são microempreendedores individuais;

Que são contribuintes individuais ou facultativos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Que estão na informalidade, sem inscrição em programas sociais nem contribuir para o INSS;

Que são inscritas no Bolsa Família;

Atenção: O auxílio não será pago a quem recebe aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários, seguro-desemprego, benefícios assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outro programa federal de transferência de renda que não seja o Bolsa Família.

Todos os beneficiários devem

Ter mais de 18 anos de idade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ativo;

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50);

Ter renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 3.135) na família inteira;

Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018;

A renda familiar considera os rendimentos de todos os membros que vivem na mesma residência, exceto os pagamentos do Bolsa Família.

Como será feito o pagamento a mães solteiras?

O que acontecerá se o beneficiário conseguir emprego?

Mulheres mães e chefes de família poderá receber R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês caso se enquadrem nos critérios anteriores.

Beneficiário que, durante a vigência do programa, for contratado com carteira assinada ou vir a renda familiar ultrapassar o limite continuará a receber a renda básica emergencial

Quem precisa baixar o aplicativo e se cadastrar?

Trabalhadores informais sem registro

Microempreendedores individuais

Contribuintes individuais ou facultativos do INSS

Embora os MEI e os contribuintes do INSS estejam inscritos na base de dados do governo, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania recomendam baixar o aplicativo e para ajustar dados, como a renda familiar. O aplicativo avisará caso o CPF do trabalhador já esteja inscrito no CadÚnico

Beneficiários do Bolsa Família não precisam se cadastrar

Como fazer o cadastro?

O cadastro pode ser feito de três formas:



Pela internet, no site auxilio.caixa.gov.br

Pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, disponível para celulares e tablets do sistemas Android e iOS

Cadastro em lotéricas e agências da Caixa para quem não tem acesso à internet. Por causa da pandemia de coronavírus, as agências da Caixa estão funcionando com horário reduzido, das 10h às 14h

Os aplicativos podem ser baixados de graça por quem não tenha crédito no celular, graças a um acordo entre o governo e as operadoras de telefonia

Governo recomenda apenas usar os canais indicados para evitar enviar dados a sites falsos e aplicativos fraudulentos

Que informações são necessárias para fazer o cadastro?

Nome completo, número do CPF, data de nascimento e Nome da mãe;

Número de celular para receber um SMS com a informação se o benefício foi concedido ou negado;

Renda individual e ramo de atividade;

Cidade e estado onde reside;

Número de conta corrente, para quem tem conta em banco;

Número da identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para quem deseja criar a conta poupança digital

Existe um telefone para tirar dúvidas?

O trabalhador pode ligar para o telefone 111, criado pela Caixa, para tirar dúvidas sobre a renda básica emergencial. A linha está disponível apenas para o esclarecimento de informações. O trabalhador pode consultar se está no CadÚnico, no Bolsa Família e se precisa cadastrar-se no aplicativo ou no site.

As ligações podem ser feitas pelo celular de forma gratuita, graças a um acordo entre o governo e operadoras telefônicas. ( Com Agência Brasil)