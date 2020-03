Shopping popular de BH cria tele-entrega para driblar coronavírus

Tele-entrega é arma do Shopping Oiapoque para superar limitações impostas pela COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





não alterou, por ora, a rotina de funcionamento dos principaisde Belo Horizonte. Localizados na área central da capital mineira, os shoppings Oiapoque, Xavantes e Uai mantêm os. Contudo, temendo uma debandada dos clientes por conta do surto da COVID-19, o Oiapoque adotou, a partir desta terça, o sistema deAgora, além do atendimento presencial, é possível pedir produtos pelo telefone e recebê-los em casa.

Parte do Shopping do Uai suspende atividades

Há duas formas de pedir produtos dode forma remota. Ao ligar para o shopping e informar a mercadoria desejada, o cliente pode optar poro preço diretamente com algum dos. É possível, também, permitir que o próprio shopping faça umapelos. Após a varredura, o Oiapoque retoma o contato com o possível comprador e informa o menor custo. Responsáveis por transportar as encomendas,levam consigopara a efetivação dos pagamentos.Segundo Marcus Vinicius de Oliveira, gerente de marketing do empreendimento, foram feitos, apenas nesta terça, cerca de 270 pedidos via ligação. "Não podemos deixar nossos clientes na mão. A solução encontrada para lidar com o coronavírus foi a tele-entrega", explica.Embora o horário de funcionamento doesteja mantido e medidas de precaução tenham sido tomadas, o administrador do local, Márcio Kilson, revelou que umados responsáveis pelosresolveutemporariamente. No, "vizinho de porta" do Oiapoque, há postos come, além disso, ado espaço após o expediente foi