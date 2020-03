Apas: movimento nos supermercados cresceu 18% na segunda-feira

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) informa que o movimento nos supermercados paulistas cresceu 18% nesta segunda-feira, 16, em comparação com o dia 17 de fevereiro.



A associação está mapeando diariamente toda a cadeia produtiva, como indústria e logística de distribuição de produtos e informando os associados supermercadistas e os consumidores. Segundo a entidade a cadeia produtiva está operando normalmente, sem falta de produtos. A única exceção, que tem demandado maior procura, é o álcool gel.



Em nota, o presidente da Apas, Ronaldo dos Santos, reitera que não há necessidade de corrida aos supermercados e que os consumidores devem realizar um consumo consciente, pensando sempre na coletividade. Segundo ele, pode haver ruptura pontual nas gôndolas, porém os supermercados têm se esforçado para disponibilizar os produtos o mais rápido possível.



A Apas informa ainda que está tratando sobre o tema diariamente com o governo do Estado.