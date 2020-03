Bolsa brasileira opera em alta; dólar após subir, está em queda

Depois de um dia tenso, com aacionando pela quinta vez no mês o, o principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, opera em alta, de 6,47%, nesta terça-feira (17).hoje chegou a bater R$ 5,08, uma ligeira alta se comparado com o dia anterior, quando chegou a ser negociado a R$ 5,06.

Neste momento, a moeda norte-americana opera em baixa. Às 12h48, o dólar caía 0,71%, e era negociado a R$ 5,02.



Para especialistas, contribuíram esse cenário o conjunto de medidas anunciadas na véspera pelo Ministério do Economia, com apore de R$ 147,3 bilhões na economia.



O pacote anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, amplia crédito a aposentados e pequenas empresas, além de suspender temporariamente o recolhimento de tributos e inclui também a antecipação do 13º do INSS e o reforço do Bolsa-Família.



