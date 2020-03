Coronavírus: Caixa recomenda que clientes usem canais digitais e permitirá que funcionários trabalhem de casa

Agências da Caixa seguem funcionando em horário normal (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A pandemia denão irá interferir no funcionamento das casas lotéricas e agências da, pelo menos por enquanto. A princípio, as medidas adotadas pela são a implementação de um sistema que permita que alguns funcionáriose a recomendação a seus clientes de que evitem se deslocar até as agências, fazendo uso dos, como internet banking e aplicativos.