Dinheiro eletrônico Movimenta Minas Gerais

Pagamento com cartão de crédito ou débito é feito por 53% dos clientes de Belo Horizonte na hora de alugar um carro de passeio (foto: Jair Amaral /em/d.a press)















Conhecida por suas cidades históricas, Minas Gerais é um dos principais destinos de férias e negócios no Brasil. De acordo com o levantamento da Visa Consulting & Analytics (VCA) – consultoria da Visa, entre outubro de 2018 a setembro de 2019, as cidades mineiras de Belo Horizonte, Uberlândia, Confins, Juiz de Fora e Uberaba foram os locais no estado em que turistas brasileiros mais usaram dinheiro eletrônico nos segmentos relacionados ao turismo, como hospedagem, aluguel de carros, restaurantes, entretenimento e despesas com agências de viagens.





Em Belo Horizonte, o segmento de aluguel de carros representa 53% do volume de pagamentos de turistas com cartões. Hospedagem vem logo em seguida (24%), restaurantes (15%), despesas com agências de viagens (6%), e entretenimento (3%).





O setor de aluguel de carros também é a principal categoria com maior volume no uso de cartões por turistas em Uberlândia (43%), seguidos por hospedagem (30%), restaurantes (21%), entretenimento (4%) e despesas com agências de viagens (3%).





Em Confins, aluguel de carros representa 42% do volume dos pagamentos com Visa, seguidos por despesas com agências de viagens (31%), restaurantes (22%), e hospedagem (1%).





Já em Juiz de Fora, hospedagem lidera com maior volume no uso de cartões por turistas domésticos (35%), seguidos por restaurantes (33%), aluguel de carros (25%), despesas com agências de viagens (5%), e por fim, entretenimento (2%).





Quando analisados o volume de pagamento com cartões Visa em Uberaba, hospedagem lidera com 36% do uso, logo em seguida aluguel de carros (30%), restaurantes (28%), despesas com agências de viagens (3%), e entretenimento (2%).





“Os dados mostram que o consumidor já compreende as opções e facilidades que o mercado de pagamentos tem apresentado. À medida que as cidades adotam o uso de pagamentos digitais, os impactos podem ter um efeito catalisador no desempenho econômico geral do município, como crescimento do PIB, dos empregos, salários e da produtividade. Todo o comércio se beneficia”, comenta Rodrigo Santoro, Diretor Executivo da Visa Consulting & Analytics no Brasil.





Desde 2018, a Visa e seus parceiros têm promovido o programa Cidades do Futuro, que tem como objetivo incentivar a migração dos pagamentos digitais em cidades que ainda predomina o uso do dinheiro em papel, reforçando esses benefícios, como elevação do crescimento econômico, queda da criminalidade, aumento do nível de emprego, alta de salários e aumento da produtividade dos trabalhadores. “Já participam diretamente 200 municípios brasileiros de diversas regiões. Em Minas Gerais, Divinópolis, Juiz de Fora e Montes Claros recebem as ações do Cidades do Futuro”, completa Santoro.









Ranking

Confira abaixo os dez primeiros municípios de Minas Gerais onde mais foram utilizados pagamentos digitais por turistas brasileiros, entre outubro de 2018 e setembro de 2019, de acordo com os dados transacionados pela rede Visanet:





1. Belo Horizonte

2. Uberlândia

3. Confins

4. Juiz de Fora

5. Uberaba

6. Camanducaia

7. Poços de Caldas

8. Ouro Preto-MG

9. Contagem-MG

10. Montes Claros-MG





Sobre o Cidades do Futuro

‘Cidades do Futuro’ é um programa desenvolvido pela operadora de cartões, em conjunto com seus clientes e parceiros (emissores, credenciadores e estabelecimentos comerciais) que busca incentivar o uso dos meios eletrônicos de pagamento em locais onde ainda predomina o uso do dinheiro em papel. Em 2018, as cidades de Belém (PA) Campina Grande (PB) e Maringá (PR) foram escolhidas para dar início ao projeto. Em um ano em que foram realizadas as ativações nas cidades, registrou-se um crescimento de 84% na adoção de pagamentos eletrônicos Visa nos municípios em relação às demais cidades do estado do Pará, Paraíba e Paraná. Em 2019, com base no ‘Índice de Maturidade para Pagamentos Digitais’ - levantamento realizado pela Visa Consulting & Analytics que classificou os municípios em quatro estágios relacionados ao nível de desenvolvimento dos pagamentos eletrônicos, a Visa anunciou a expansão do programa para mais 200 cidades brasileiras.