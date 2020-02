Mastercard: vendas no comércio eletrônico brasileiro crescem 13,5% em 2019

As vendas do comércio eletrônico brasileiro cresceram 13,5% em 2019 na comparação com 2018, de acordo com o Mastercard SpendingPulse, indicador da Mastercard que mede tendências de gastos em todos os tipos de pagamento no varejo. No quarto trimestre, a alta nas vendas foi de 20,2%.



Em dezembro, a alta do varejo online foi de 25,7%. Incluindo-se as lojas físicas, a alta no mês foi de 2% na comparação com 2018. No ano todo, o total de vendas no varejo medidas pelo SpendingPulse foi 1,5% maior que no ano anterior, enquanto que no quarto trimestre, o acréscimo foi de 2,5%.



A região Sul teve a maior alta de vendas no varejo total em dezembro, de 5,7%, seguida pelo Centro-Oeste, com crescimento de 2,7%. O Sudeste cresceu 1,4%, o Norte, 0,8%, e o Nordeste, 0,1%.



Em nota, o diretor de análises avançadas da Mastercard no Brasil, César Fukushima, explica que a alta nas vendas do e-commerce veio com a liberação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com ele, também ajudou a redução na taxa de desemprego do País.