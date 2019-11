TecBan rebate críticas de Campos Neto sobre tarifas nos caixas eletrônicos

Criticada mais cedo pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelas altas taxas cobradas no sistema de caixas eletrônicos no País, a TecBan divulgou nota nesta quarta-feira, 6, respondendo que não determina a política de cobrança para serviços nos ATMs. Segundo a plataforma, "fica a cargo de cada instituição financeira determinar o repasse ou não dessa taxa para seu cliente".



Em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, Campos Neto disse ainda que o sistema da empresa é controlado pelos grandes bancos. Com isso, continuou ele, as tarifas cobradas pela TecBan "são caras para os bancos pequenos, o que inviabiliza a competição".



Já a empresa rebateu, afirmando que atua como plataforma aberta, defende a inclusão financeira e está disponível para o sistema financeiro.



"Oferecemos soluções como o Hub Digital, que acelera a entrada de fintechs e instituições de pagamento, ampliando o acesso ao dinheiro a mais pessoas no País", alegou a TecBan.



A empresa reforçou ainda que a resolução 3.919 do próprio Banco Central garante aos clientes, com conta corrente pessoa física, o benefício de efetuar, todo mês, até quatro saques sem tarifas, além de duas transferências.