Preço do botijão com gás de cozinha varia até 53%, aponta pesquisa

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Estabilidade

O preço docomestá variando até 53%, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o botijão de 13kg, na portaria, está custando entre R$61,90 e R$95, conforme pesquisa do site Mercado MineiroO botijãode 13kg para entrega no próprio bairro pode custar entre R$65 e R$95, uma variação de 46%. O cilindro de 45kg entregue no próprio bairro variou 41%, entre R$280 e R$395.O cilindro de 45kg, na portaria, pode custar de R$ 260 até R$395, uma variação 52%. O vasilhame do botijão de 13kg foi encontrado entre R$100 e R$180, uma variação de 80%. O vasilhame do cilindro de 45kg pode custar de R$240 até R$380, uma variação de 58%.De acordo com o site de preços do Mercado Mineiro, o gás deestá com preço bem estável no último mês. O botijão de 13kg, que custava R$71.19, em média, em janeiro, subiu para R$71,36, um aumento de 0,24%, quando buscado na portaria.No mesmo período, o botijão de 13kg, entregue no próprio bairro por R$ 77,51, subiu para R$77,73, uma alta de 0,28%.O cilindro de 45kg tinha o preço médio R$328,11, subindo para R$329,38, um aumento de 0,39%, entregue no próprio bairro.A pesquisa completa está disponível no site Mercado Mineiro e as melhores ofertas no aplicativo comOferta.O site de pesquisa de preços Mercado Mineiro realizou a pesquisa em 115 estabelecimentos ,entre os dias 20 a 21 de fevereiro de 2020.