Dólar bate recorde histórico e vai a R$ 4,40; entenda os motivos

comercial segue pelo quinto dia consecutivo em alta. Na manhã desta sexta-feira (21), a moeda norte-americana chegou a ser comercializado a R$ 4,40.

É o maior valor nominal (sem considerar a inflação) alcançado pela moeda desde a criação do Plano Real, em 1994.





Razões da alta

Em pouco menos de dois meses de 2020, a mobteve uma valorização de quase 10%.Há três dia o presidente do, Roberto Campos Neto, disse que o BC está 'tranquilo' com a valorização do dólar por que não tem havido impacto sobre a inflação.



Analistas do mercado financeiro observam que a alta do dólar, no Brasil, está relacionada às incertezas globais diante da epidemia do coronavírus; aos juros praticados no país, em patamares mais baixos; além das perspectivas pessimistas para o crescimento nacional do Produto Interno Bruto (retomada da economia); e, ainda, o andamento das reformas administrativa (servidores públicos) e tributária no Congresso.