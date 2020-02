Greves podem se agravar na Petrobras, Casa da Moeda e Dataprev

(foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Paralisações e protestos de funcionários têm se ampliado em órgãos públicos e empresas estatais. No final de semana, empregados da Petrobras iniciaram uma greve por tempo indeterminado. Nesta segunda-feira (3/2), os trabalhadores da Casa da Moeda cruzaram os braços para impedir a empresa de retomar o programa de demissões.





Segundo especialistas, o quadro pode se agravar nos próximos meses. A(FUP) contabilizou a adesão de 15 mil profissionais, em 10 estados, ao movimento grevista da categoria. No Rio, diretores da FUP ocupam uma sala do edifício-sede da Petrobras. Os petroleiros querem a suspensão do programa de demissões de mil funcionários de uma refinaria no Paraná, programada para o próximo dia 14.Por meio de nota, areiterou que o movimento em algumas de suas unidades “é injustificado, uma vez que o acordo coletivo de trabalho foi assinado por todos os sindicatos em novembro de 2019 e as negociações previstas estão seguindo curso normal”.Na, funcionários fizeram greve de advertência de 24 horas e paralisaram a produção de passaportes. Eles protestam contra a proposta de privatização da empresa e discordam de mudanças feitas pela direção em alguns benefícios.EstoquesPela página oficial, a companhia informou que, “está com suas atividades normais”. Sobre a produção de, cédulas e moedas, além do plano de contingenciamento, disse que “tem estoques suficientes para mitigar eventuais riscos no cumprimento dos prazos contratuais”.Na, umacomeçou em 31 de janeiro em resposta às informações sobre a privatização e a redução de 15% da força de trabalho, ainda esse mês. O governo federal pretende demitir 494 dos 3,36 mil funcionários. Os grevistas querem que os desligados sejam remanejados para o INSS, que passa por uma crise no atendimento.Em nota, a direção da Dataprev informou que ae o encerramento das unidades têm sido divulgados como pautas do movimento de greve, mas não há formalização, até o momento. “A empresa está trabalhando para negociar o fim da greve e manter a prestação dos serviços preservada, e fazendo um levantamento sobre o impacto do movimento, mas ainda não possui dados consolidados.”