Petroleiros de Minas Gerais aderem à greve nacional e param por tempo indeterminado

Atividades na Regap, em Betim, serão paralisadas por tempo indeterminado (foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A. Press) Minas Gerais iniciaram, a partir das 23h30 dessa sexta-feira, uma greve por tempo indeterminado. A categoria seguiu orientação da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que se mostrou contrária à demissão de milhares de trabalhadores da Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (ANSA/Fafen-PR). A empresa pertence ao Sistema Petrobras. Os petroleiros deiniciaram, a partir dasdessa sexta-feira, uma greve por tempo indeterminado. A categoria seguiu orientação da), que se mostrou contrária à demissão de milhares de trabalhadores da). A empresa pertence ao

22:03 - 29/01/2020 Petrobras esclarece que entregará documentos da hibernação da Fafen-PR até 6ª Minas Gerais, o trabalho foi interrompido em duas unidades, representando 100% de adesão: na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, e na Ibiritermo, uma usina termelétrica em Ibirité. As duas cidades são da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em, o trabalho foi interrompido em duas unidades, representandode adesão: na), em, e na, uma usina termelétrica em. As duas cidades são da

Apesar da greve, o impacto não será imediato nos postos de gasolina, já que a Petrobras tem uma equipe de contingência para essas situações. A categoria também garantiu que o abastecimento de combustíveis não será prejudicada.

Os petroleiros de Minas Gerais, representados pelo Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro/MG), também reivindicam que a gestão da Petrobras cumpra um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em novembro de 2019. Segundo a categoria, a empresa tem desrespeitado a relação com os trabalhadores, além de alterar regras das tabelas de turno, banco de horas, interstício e descanso semanal sem negociação.

Os mineiros têm uma reunião marcada com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para a segunda-feira. Eles colocarão as insatisfações na mesa e buscam negociar com a Petrobras.

Sindicatos de outros estados também aderiram à greve, como Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Petrobras diz que a "intenção de greve, anunciada pela FUP, não atende aos requisitos legais", mas não se manifestou sobre as proporções da paralisação.

Segundo a empresa, todos os compromissos assumidos na negociação do ACT vêm sendo integralmente cumpridos. Ela ainda "considera descabido o movimento grevista anunciado pela FUP, pois as justificativas são infundadas e não preenchem os requisitos legais para o exercício do direito de greve. Os compromissos pactuados entre as partes vêm sendo integralmente cumpridos pela Petrobras em todos os temas destacados pelos sindicatos".