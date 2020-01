Bolsonaro desautoriza Paulo Guedes a aumentar o 'imposto do pecado"

O presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar em Nova Délhi, capital da Índia, nesta sexta-feira (foto: Prakash SINGH / AFP)

O presidentedescartou nesta sexta-feira aumentar impostos sobre conforme informou nessa quinta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes , em Davos, na Suíça."Paulo Guedes, desculpa, você é meu ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto paranão", afirmou Bolsonaro ao desembarcar em, na Índia."Não teremos qualquer majoração de. Houve também um ruído muito forte de que estaríamos criando dois pedágios. Zero a possibilidade disso", afirmou Bolsonaro.

Palavra de Guedes



Nessa quinta-feira (23), em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Guedes anunciou que preparava mudanças na cobrança de impostos.



Segundo o ministro, o imposto sobre "pecados" viria em itens como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos processados com açúcar.

Guedes também afirmou que na volta ao Brasil teria uma definição sobre o assunto. "Estou doido para elevar o imposto do açúcar. Pedi para simular tudo", disse o ministro nessa quinta-feira (23).



O ministro também disse na ocasião que o sistema tributário de vários países prevê a cobrança do "imposto do pecado" para diminuir o consumo de cigarros, álcool e produtos com açúcar.



Apesar da justificativa, Guedes afirmou que o aumento do ''imposto do pecado" não estava devido. Com a declaração de Bolsonaro, nesta sexta-feira, o ministro deverá recuar em sua proposta de aumentar a tributação desses produtos.