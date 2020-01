Safra 2020 terá recordes de produção de soja e de algodão, diz IBGE

Brasil deve alcançar em 2020 novos recordes de produção de soja e de algodão (foto: MONSANTO/DIVULGACAO )

Área colhida

O País deve alcançar em 2020 novosde produção dee de, de acordo com o terceiro Prognóstico para a Produção Agrícola, divulgado nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ().A produção nacional de soja deve totalizar 122,4 milhões deem 2020, um crescimento de 7,8% em relação a 2019, ou 7,6 milhões de toneladas a mais. A área a ser plantada é de 36,6 milhões de hectares, um aumento de 2,2% ante 2019. O rendimento médio estimado é de 3.340 kg/ha, um crescimento de 5,4%.Se confirmada a projeção, o Brasil se tornará o maiorde soja no mundo, ultrapassando ospela primeira vez, relembrou, analista da Coordenação de Agropecuária do IBGE.deve responder por 26,9% do total de soja produzida pelo País, com 33,0 milhões de toneladas, um crescimento de 2,2% em relação a 2019, em decorrência do aumento de 2,2% na área a ser plantada.estima produzir 19,8 milhões de toneladas, aumento de 22,6%, e oestimou uma produção de 19,3 milhões de toneladas, alta de 4,2% ante 2019.Os produtores brasileiros devem colher 64,1 milhões de hectares naagrícola de 2020, uma elevação de 1,4% em relação à área a ser colhida em 2019, segundo o IBGE.A área colhida em 2019 será de 63,2 milhões de, 3,7% maior que em 2018, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro.