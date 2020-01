Correção: Brasileiro morre durante transporte de plataforma da Petrobras

Versão anterior da reportagem afirmou incorretamente, com base em informação de uma fonte, que a morte havia ocorrido devido a um acidente com a plataforma. Segue o texto corrigido.



Um brasileiro morreu e outros cinco funcionários precisaram de atendimento médico durante o transporte da plataforma P-70, da Petrobras, de um estaleiro da China para a bacia de Santos. Uma fonte próxima ao assunto disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a morte e a internação dos demais funcionários foram causadas pela ingestão de álcool comum com suco de uva.



Anteriormente, outra fonte havia dito que se tratava de um acidente com a plataforma, o que não se confirmou.



Não houve nenhuma explosão ou acidente na unidade.



O transporte da P-70 está sendo feito pela holandesa Boskalis, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido na embarcação que traz a plataforma para o Brasil pelo sistema de dry tow (transporte seco).



É a segunda vez no mundo que está sendo utilizada essa modalidade de transporte, segundo informou a Petrobras em nota no início de dezembro, quando a P-70 saiu da China em direção ao Rio de Janeiro.



O objetivo de utilizar esse tipo de transporte, segundo a estatal informou na época, é reduzir o tempo para a chegada da unidade ao local de instalação, no caso, uma economia de 40 dias.



A Petrobras confirmou o incidente e disse que o cronograma de instalação da unidade não será alterado.



Pelo sistema dry tow, ao invés de ser conduzida por rebocadores oceânicos, a unidade é embarcada em um navio semissubmersível para transporte de carga pesada.



Ao todo são 78 mil toneladas, o que corresponde ao peso de 220 Boeings 747, milimetricamente acomodadas na embarcação.