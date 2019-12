Carnes sobem 17,71% e puxam prévia da inflação de dezembro

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 03/12/19)

Maior variação em dezembro

O aumento nos preços dasfoi o principal fator de pressão dentro damedida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ().O IPCA-15 saiu de uma alta de 0,14% em novembro para forte avanço de 1,05% em dezembro.As carnes subiram 17,71% somente este mês, item de maior impacto no IPCA-15, uma contribuição de 0,48 ponto porcentual.Este é o maior resultado mensal desde junho de 2018, quando o índice foi de 1,11%, e o mais alto índice registrado em dezembro desde 2015, quando foi de 1,18%", informou o IBGE.Como consequência, o grupo Alimentação e Bebidas teve a maior variação em dezembro, alta de 2,59%, mais contribuição de grupo para a inflação, de 0,63 ponto porcentual.O custo da alimentação no domicílio subiu 3,62% em dezembro, com pressões também do feijão-carioca (20,38%) e frutas (1,67%). Por outro lado, as famílias pagaram menos pela batata-inglesa (-9,33% e contribuição de -0,02 ponto porcentual) e cebola (-7,18% e contribuição de -0,01 ponto porcentual).0,79%, influenciada por avanços no lanche (1,09%) e na refeição (0,90%).