Saiba o valor do menor e do maior IPVA cobrados em MG em 2020

(foto: Reprodução Wikimedia Commons)

Imposto repartido

Os valores doque serão pagos emvão variar em até 27,5 mil vezes. Essa é a diferença entre o maior e o menor valor cobrado de veículos emplacados no estado, segundo dados da Secretaria da Fazenda.é devido por uma, ano 2018, que vale R$ 2,750 milhões e precisará pagar ao governo de Minas R$ 110.202,78. Para se ter uma ideia, com o valor que esse proprietário ou proprietária pagará de imposto daria para comprar um carroAlém deste, estão no ranking dos maiores pagadores uma outra, ano 2015 – avaliada em R$ 2,563 milhões e com IPVA de R$102.458,76 – e umano 2019, que paga R$ 87.196,80 por um carro de R$ 2,179 milhões.O governo de Minas não informa quem são os proprietários dos carros.O menor valor é de uma, ano 1981, que tem preço de R$ 100 no mercado de veículos. O proprietário ou proprietária pagará aos cofres estaduais R$ 4 de. O valor representa o custo de um pastel com um cafezinho em alguns estabelecimentos de BH.Embora muitos pensem que o tributo é usado necessariamente para melhoria do transporte, o governo de Minas esclarece que os valores voltam para a população, mas formas variadas. Da arrecadação, 20% vai para o fundo de manutenção da educação básica (Fundeb), 40% para o estado e 40% para o município onde o veículo foi licenciado.