Cota única ou primeira parcela do IPVA 2019 começam a vencer nesta segunda em Minas

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Vence, nesta segunda-feira, a primeira parcela do IPVA 2019 para veículos de placas com finais 1 e 2 em Minas Gerais. A boa notícia é que, além do desconto de 3% para quem quitar o IPVA em parcela única, o contribuinte poderá ter outros 3% de desconto automaticamente, no caso de veículos que tiveram todos os seus débitos pagos em dia (imposto, taxas e multas) em 2017 e 2018.Os proprietários de veículos podem quitar o imposto em conta única ou dividido em três parcelas (janeiro, fevereiro e março). Com o Renavam do veículo em mãos, o contribuinte pode pagar o IPVA em terminais de autoatendimento autorizados. A guia de arrecadação pode ser baixada via internet